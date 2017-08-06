خداحافظی ایلامی ها با کاروان زیر سایه خورشید

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان زیر سایه خورشید حامل پرچم متبرک بارگاه مطهرحضرت امام رضا (ع) چند سالی است که همزمان با دهه کرامت و در آستانه میلاد امام هشتم شیعیان به ایلام سفر می کند.

کاروان زیر سایه خورشید در مراسم جشن میلاد حضرت امام رضا (ع) در فرماندهی انتظامی استان حضور یافت.

در این مراسم علاوه بر مداحی کاروان زیر سایه خورشید از خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیز قدردانی شد.

حضور خادمان حرم رضوی در جمع کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان از دیگر برنامه های کاروان زیر سایه خورشید در استان بود.

همچنین کاروان زیر سایه خورشید در مراسم جشن اتحادیه انجمن های اسلامی خواهران ایلام حاضر شد.