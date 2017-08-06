مطالعات تخصیص منابع آب البرز در افق ۶ سال آینده ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان البرز که بعدازظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگسازی در راستای مصرف بهینه آب در حوزههای مختلف الزامی است.
وی با تأکید بر لزوم احصا نیاز آب شرب، آب بخش کشاورزی و صنعت استان البرز، افزود: بایستی میزان مصرف، منابع موجود و محلهای تأمین کمبودها بهدقت موردبررسی قرار گیرد.
طهائی با اشاره به اینکه مطالعات تخصیص منابع آب در افق شش سال آینده ضروری است، گفت: باید در پروژههای استان مصرف بهینه در کنار صرفه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.
وی بابیان اینکه تبدیل کمیت به کیفیت در نگاه تخصصی حائز اهمیت است، تصریح کرد: طرح توسعه و مدیریت منابع آب باید بهصورت موشکافانه بررسی شود.
استاندار البرز گفت: مصرف بهینه آب توسط اقشار مختلف مردمی الزامی است.
نظر شما