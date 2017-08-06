۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۴

استاندار البرز:

مطالعات تخصیص منابع آب البرز در افق ۶ سال آینده ضروری است

کرج – استاندار البرز مطالعات تخصیص منابع آب استان در افق شش سال آینده را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان البرز که بعدازظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در راستای مصرف بهینه آب در حوزه‌های مختلف الزامی است.

وی با تأکید بر لزوم احصا نیاز آب شرب، آب بخش کشاورزی و صنعت استان البرز، افزود: بایستی میزان مصرف، منابع موجود و محل‌های تأمین کمبودها به‌دقت موردبررسی قرار گیرد.

طهائی با اشاره به اینکه مطالعات تخصیص منابع آب در افق شش سال آینده ضروری است، گفت: باید در پروژه‌های استان مصرف بهینه در کنار صرفه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

وی بابیان اینکه تبدیل کمیت به کیفیت در نگاه تخصصی حائز اهمیت است، تصریح کرد: طرح توسعه و مدیریت منابع آب باید به‌صورت موشکافانه بررسی شود.

استاندار البرز گفت: مصرف بهینه آب توسط اقشار مختلف مردمی الزامی است.

