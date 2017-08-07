ویترین معاملات بورس کالا متنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طی این روز و در تالار مذکور علاوه بر ۳۴ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، ۱۵۰ تن جو دامی، ۳۰۰ تن ذرت دانه ای، ۲ هزار و ۸۵۰ تن شکر سفید، ۴۵۰ تن کنجاله سویا، ۶ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی به فروش رسید.

شایان ذکر است طی این روز یک هزار و ۵۹۹ تن گندم خوارکی و ۳۸۲ تن جودامی در قالب طرح قیمت تضمینی در تالار کشاورزی دادوستد شد.

این گزارش حاکی است، ۲۵۰ تن آرد گندم استان خوزستان، یک هزار و ۵۰۰ تن قیر و ۳۰۰ تن عایق رطوبتی نیز در تالار صادراتی بور س کالای ایران به فروش رسید.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران در این روز معامله ۶۶۰ تن سبد میلگرد مجتمع فولاد خراسان را تجربه کرد.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز طی این روز میزبان معامله ۳۷ هزار و ۴۰۰ تن انواع محصول بود، به طوری که طی این روز ۶ هزار و ۶۳۵ قیر، ۸هزار و ۲۵۵ تن مواد شیمیایی، ۷هزار و ۹۸۰ تن مواد پلیمری، ۶۰۰ تن سلاپس واکس،۱۰۰ تن گوگرد،۳۰ تن آرگون، ۲ هزار تن لوب کات و ۱۰ هزار تن وکیوم باتوم است.

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز معامله ۹۱ تن ضایعات فلزی و بشکه خالی را شاهد بود.