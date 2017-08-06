پروژه سوانح سوختگی سمنان نیازمند ۴۶ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش در نشست خبری عصر یکشنبه خود با حضور اصحاب رسانه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ضمن اشاره به آخرین وضعیت تکمیل پروژه های این دانشگاه، بیان داشت: پروژه سوانح سوختگی سمنان نیازمند ۴۶میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بنا و همچنین تجهیزات مخصوص درمان سوانح سوختگی است که اگر اعتبارات تامین شود، این طرح تا خرداد۹۷ افتتاح می شود.

وی افزود: با افتتاح این طرح بخشی از نیاز استان سمنان برای درمان بیماری های سوختگی برطرف می شود و شهروندان سمنانی و شهرهای مجاور برای درمان این نوع آسیب ها مجبور به مراجعه به ساری، تهران و مشهد نیستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، درباره پروژه سوانح سوختگی، بیان داشت: این مجموعه قرار است در مجاورت مجموعه درمانی کوثر سمنان ساخته شود و دارای ۱۲هزار متر زمین خواهد بود.

شادنوش بیان داشت: در مجموعه درمانی سوانح سوختگی علاوه بر بیمارستان، مرکز جامع تحقیقات سرطان از غربالگری تا درمان، نیز به صورت یک کیلینیک تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی سمنان با متراژ دو هزار و ۱۰۰ متر ساخته می شود که البته این فاز از پروژه را می توان در آینده نزدیک و با تجهیزات لازم افتتاح کرد اما برای افتتاح کامل مجموعه درمانی سوانح سوختگی باید تا تامین اعتبارات صبر داشت.

وی افزود: مرکز غربالگری و درمان سرطان سمنان می تواند نیاز استان را به مقوله تشخیص و درمان این بیماری تامین کند که امیدواریم این طرح نیز سریعتر افتتاح شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گفت: بیمارستان کوثر سمنان دارای تجهیزات خوبی است که قرار گیری مرکز اورژانس هوایی، درمان سرطان، سوانح سوختگی و ...می تواند آن را به یک ابر بیمارستان و مرکز درمانی منطقه بدل سازد.

شادنوش در پایان گفت: دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۷۲ طرح کوچک و بزرگ درمانی شامل خانه های بهداشت و درمانگاه در دست ساخت دارد.