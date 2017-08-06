«صالح مسلم»: رویای منطقه کردنشین مستقل در سوریه را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة «صالح مسلم»، رئیس حزب اتحاد دموکراتیک سوریه تاکید کرد که کردهای این کشور خواهان تشکیل یک منطقه مستقل برای خود نیستند بلکه می خواهند سوریه کشوری فدرالی و دموکرات و دارای حقوق مساوی برای تمام شهروندان زیرسایه یک نظام و قوانین جدید باشد.

وی در ادامه افزود: پیروزهای نیروهای دموکراتیک سوریه تنها توسط کردها محقق نشده بلکه ترکمنها و اعراب و سریانی ها نیز دخیل بودند و هر گونه سخن از سوء استفاده از نفوذ این نیروها برای ایجاد یک منطقه کردنشین مستقل در سوریه تنها منعکس کننده افکار ناپخته ای است که هیچ مبنای واقعی ندارد.ما رویای کردستان سوریه و منطقه کردنشین مستقل را در سر نمی پرورانیم.

این در حالیست که «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق با وجود مخالفت های منطقه ای و بین المللی بر اجرای همه پرسی استقلال از عراق اصرار دارد.