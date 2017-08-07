هشدار می دهم که توطئه ای علیه شیخ «زکزاکی» در جریان است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: آذر ماه سال ۹۴ بود که نظامیان ارتش نیجریه در اقدامی وحشیانه به منزل شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان این کشور در منطقه «گیسلو» در شهر «زاریا» واقع در ایالت «کادونا» یورش بردند.

در حملات وحشیانه سال ۹۴ ارتش نیجریه به منزل شیخ زکزاکی، درگیری شدیدی میان نظامیان و طرفداران این روحانی شیعی درگرفت که به دنبال آن حدود دو هزار نفر شهید و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. طبق اعلام رسمی نهادهای بین المللی، ارتش نیجریه پس از شهادت شمار زیادی از شیعیان اقدام به دفن آنها در گورهای دسته جمعی کرده است. نظامیان ارتش نیجریه در ایام ماه محرم الحرام و صفر نیز شیعیان عزادار حسینی را در منطقه «کانو» هدف حملات خود قرار دادند که منجر به شهادت ده ها نفر از آنها شد.

از آذر ماه سال ۹۴ تاکنون مناطق مختلف کشور نیجریه صحنه تظاهرات مردمی در حمایت از شیخ زکزاکی و محکومیت ارتش این کشور بوده است.

اعتراضات مردمی نه تنها در مناطق مسلمان نشین بلکه در مناطق مسیحی نشین نیز ادامه می یابد؛ در اواسط آذر ماه ۹۵ سرانجام مقاومت شیعیان نیجریه جواب داد و دادگاه عالی نیجریه طی حکمی اعلام کرد شیخ ابراهیم زکزاکی به همراه همسر وی ظرف مدت ۴۵ روز آزاد شود که این زمان در روز دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ به پایان رسید اما ایشان آزاد نشدند.

همچنین اخیرا حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه، پیگیری حقوقی مسائل و قضایای بین المللی را بسیار مهم دانستند و تأکید کردند که قوه قضاییه باید در موضوعاتی همچون حمایت از شخصیت های مظلوم دنیا مانند شیخ زکزاکی از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.

در همین راستا و برای اطلاع از آخرین وضعیت شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه، خبرنگار مهر با شیخ «آدم سوهو» عضو ارشد جنبش اسلامی نیجریه گفتگو کرده که مشروح آن از نظر می گذرد.

*لطفا آخرین وضعیت جسمی شیخ زکزاکی و همسر ایشان در زندان را تشریح فرمایید.

در این خصوص باید بگویم شیخ زکزاکی و همسر ایشان همچنان در زندان حکومت نیجریه به سر می برند و علی رغم اینکه دادگاه عالی کشور حکم آزادی ایشان را چند ماه قبل صادر کرده بود ولی باز هم حکومت نیجریه مانع از آزادی شیخ زکزاکی شده است. وضعیت جسمی شیخ نیز بدین صورت است که وی چشم چپ خود را در حمله ی دو سال قبل از دست داده و اکنون چشم راستشان نیز دچار جراحت است. همسر شیخ زکزاکی هم وضعیت خوبی ندارد و مجروح می باشد؛ کماکان گلوله ای که به همسر شیخ اصابت کرده، در بدن او باقی مانده است. آخرین باری که اعضای حرکت اسلامی نیجریه شیخ زکزاکی را در زندان ملاقات کردند به هفته ی اول از ماه شوال باز می گردد. شیخ در جریان این دیدار بر تداوم دعوت مردم و تبلیغ دین تاکید کرده بود.

*اخیرا حرکت اسلامی نیجریه با انتشار بیانیه ای از احتمال ترور شیخ زکزاکی توسط نظامیان حکومت نیجریه پرده برداشته بود. لطفا این موضوع را توضیح دهید.

انتشار این بیانیه توسط حرکت اسلامی نیجریه صحت ندارد و هدف از انتشار آن، تخریب وجهه ی اعضای حرکت اسلامی است تا بدین صورت حکومت نیجریه بر ما هجوم آورد. من تاکید می کنم این بیانیه کذب است و آنرا تکذیب می کنیم. با این حال اعلام میکنم و هشدار می دهم که توطئه ای علیه شیخ زکزاکی در جریان است.

*تحلیل شما از سکوت جامعه ی بین الملل در قبال حبس شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه چیست؟ موضع ایران را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟

ما از جامعه ی بین الملل درخواست می کنیم تا حکومت نیجریه را وادار کنند شیخ زکزاکی رهبر حرکت اسلامی نیجریه را از زندان آزاد گرداند. درباره ایران نیز باید بگویم حکومت ایران به قدر وسع خود در زمینه ی آزادی شیخ زکزاکی فعالیت می کند. بنابراین ما معتقد نیستیم که در قبال این مسأله ساکت بوده است اما دستگاه قضایی ایران این امکان را دارد که پرونده ی سرکوب شیعیان نیجریه و حبس شیخ زکزاکی را در محافل بین المللی به ویژه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیگیری کند.

*آیا سعودی ها از حکومت نیجریه در سرکوب حامیان شیخ حمایت می کنند و چه رابطه ای بین سعودی ها و حکومت نیجریه وجود دارد؟

رئیس دولت نیجریه در راستای منافع سعودی ها و همچنین آمریکا فعالیت می کند. زیرا سعودی ها و آمریکایی ها در زمینه های امنیتی نیجریه نقش دارند. حکومت سعودی بر حکومت نیجریه فشار می آورد تا شیخ زکزاکی را از زندان آزاد نکند. همچنین سعودی ها از نظامیان نیجریه حمایت مالی می کنند.

*فعالیت های اعضای حرکت اسلامی نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی را شرح دهید.

در حال حاضر اعضای حرکت اسلامی در عرصه ی رسانه ای در بعد داخلی و محلی و بین المللی فعالیت و اقدام می کنند تا بدین صورت اخبار مربوط به شیخ را منتشر کنند و گسترش دهند.

*اخیرا وزیر اطلاع رسانی نیجریه مدعی شده بود که علت عدم آزادی شیخ زکزاکی این است که اعضای حرکت اسلامی نیجریه از حضور و آزادی شیخ استقبال نمی کنند. پاسخ شما به ادعای وزیر حکومت نیجریه چیست؟

ادعای این وزیر نیجریه ای به هیچ وجه صحیح نیست. زیرا حتی خود مسیحیان نیز از آزادی وی استقبال می می کنند و با این امر مخالف نیستند.

*موضع و دیدگاه شیخ زکزاکی و اعضای حرکت اسلامی نیجریه در قبال مسأله ی فلسطین و همچنین محاصره ی مسجد الاقصی که در هفته های اخیر شاهد آن بودیم چیست؟

مسأله ی فلسطین برای شیخ زکزاکی و اعضای حرکت اسلامی نیجریه حائز اهمیت است و در همین چارچوب نیز هر ساله هزاران نفر از اعضای حرکت اسلامی نیجریه در روز قدس برای حمایت از فلسطین راهپیمایی برگزار می کنند.