۲۶۶ روستای اردبیل در معرض خطر سیلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی عصر یکشنبه در جلسه رفع منشأ آسیبپذیری در برابر مخاطرات طبیعی اردبیل تصریح کرد: روستاهای استان به لحاظ خطرات مخاطرات طبیعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند و در این میان وضعیت ۲۶۶ روستا نیازمند مداخله جدی و زودهنگام است.
وی افزود: بنیاد مسکن حاضر به ارائه تسهیلات مقاومسازی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان در روستاها است و اگر دستگاههای اجرایی همکاری و تعامل داشته باشند حتی در صورت مشارکت ۸۰ درصد خانوارهای یک روستا پنج میلیون تومان بلاعوض نیز برای هر واحد پرداخت میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تأکید کرد: وضعیت روستاهای مطالعه شده مطلوب نیست و به عنوان مثال در روستاهای بخش ارشق از توابع مشگین شهر مشخص نیست در صورتی که مداخله زودهنگام نداشته باشیم چه مشکلاتی پیش خواهد آمد.
سبحانی با اشاره به کاهش میزان مقاومسازی در سالهای اخیر اضافه کرد: در سالهای گذشته شش تا هفت هزار واحد مسکونی مقاومسازی میشد اما سال گذشته این رقم به دو هزار و ۵۰۰ واحد کاهش یافت.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای دیگر بتوان امسال مقاومسازی به تعداد چهار هزار واحد مسکونی را به ویژه در روستاهای در معرض تهدید سیلاب و ریزش کوه انجام داد.
به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان کل اعتبار مورد نیاز برای بهبود وضعیت این روستاها ۱۵ میلیارد تومان است و به تجربه ثابت شده در هر روستایی طرحهای مقاومسازی اجرا شده سطح مخاطرات کاهش یافته است.
