به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی اشتغال در شهرستان بروجرد گفت: نگاه ما به آموزش های فنی و حرفه ای باید تغییر یابد و وظایف و جایگاه سازمان فنی و حرفه ای شناخته شود.

وی اظهار داشت: در کشور ما دو سیستم آموزشی رسمی و غیر رسمی وجود دارد و رسالت سازمان های ارائه دهنده آموزش های رسمی با رسالت ما متفاوت است و آنها افراد را با هدف دیگری تربیت می کنند، اقتصاد دانش بنیان را بهبود می بخشند و وظیفه توسعه مرزهای دانش را بر عهده دارند.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای افزود: برای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید به فکر اقتصاد مقاومت بنیان باشیم و این اقتصاد در گرو فرآیند آموزش فنی و حرفه ای است؛ ما باید استفاده بهینه از سرمایه ها را تمرین کرده و یاد بگیریم و این امر نیازمند تغییر در نگرش است.

موسوی به تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، وزرا و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در امر اشتغال اشاره کرد و بیان داشت: تبدیل آموزش عرضه محور به آموزش های سفارش محور از خواسته های رئیس سازمان فنی و حرفه ای است.

وی تشکیل کمیته ای با حضور ادارات آموزش فنی و حرفه ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، صاحبان مشاغل و کاریابی ها را برای شناسایی جهت گیری های اشتغال و ظرفیت های اشتغال در شهرستان بروجرد را پیشنهاد داد و بیان داشت: درصورت مشخص شدن جهت گیری آموزشی، تامین این نیاز آموزشی را از طریق تجهیز کارگاه جدید یا تخصیص امکانات و خوابگاه در شهرستان های مجاور و یا آموزش افراد در مرکز تربیت مربی را برآورده خواهیم کرد.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای حوزه گردشگری در استان را به آفتاب پرنور مشاغل در آینده تشبیه کرد و جهت گیری مشاغل در استان را به سمت آن دانست.

موسوی با اشاره به شعار سازمان بین المللی فنی و حرفه ای گفت: اگر به دنبال توسعه پایدار هستید، توسعه پایدار مستلزم داشتن انسانی توسعه یافته است و انسان توسعه یافته کسی است که به اشتغال کمک می کند و انسانی می تواند به اشتغال کمک کند که دارای مهارت است.