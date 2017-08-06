نوشهر ازنظر زیرساخت ها در دوران طلایی به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: هر عملی معطوف و نیازمند به برنامه طراحی شده است و تا ذهن ها آماده نشود در سطح خرد و کلان برنامه ها محقق نمی شود بنابراین آماده سازی ذهن امری منطقی به شمار می رود و رسانه ها در تنویر افکار عمومی نقش بسزایی دارد.

وی شناور بودن جریان کارشناسی و تاثیرگذار بودن را واقعیتی انکارناپذیر دانست و گفت: امیدواریم نوشهر با همکاری و تعامل خبرنگاران به فضای بانشاط و بانده تبدیل شود.

فرماندار نوشهر با تاکید بر اینکه شرایط فرهنگی باید همراه با فضای بانشاط و اطلاع رسانی مطلوب باشد گفت: امروز در حوزه زیرساخت ها در شهرستان، یکی از دوران طلایی به سر می بریم.

شادمان با بیان اینکه همه روزه پرواز همزمان با مناطق محتلف کشور از جمله مشهد، تهران، شیراز و اهواز در فرودگاه نوشهر صورت می گیرد گفت: پرواز هوایی و توسعه فرودگاه از جمله موارد توسعه شهرستان به شمار می رود.

وی با عنوان اینکه زباله سوز نوشهر و زمین ورزشی و استادیوم امسال به بهره برداری می رسد گفت: بزرگترین هتل گردشگری در شهرستان در حال ساخت است.

وی میزان پیشرفت پروژه زباله سوز نوشهر را بیش از ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: امیدواریم این طرح امسال به بهره برداری رسد.

وی حق رسانه راوالا دانست و گف: امیدواریم حق رسانه و اصحاب رسانه به جایگاه واقعی خود دست یابد.