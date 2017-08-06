به گزارش خبرنگار مهر، فریبا ملک‌احمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست کمیته کشوری بهداشت محیط بیمارستان‌ها در همدان گفت: وضعیت همدان در زمینه تجهیز بیمارستان‌ها به سیستم‌های بی‌خطرساز زباله و مدیریت پسماند نسبت به سال‌های قبل پیشرفت‌ دارد.

رئیس اداره بهداشت مراکز درمانی، ایمنی، پرتوها و مدیریت پسماند مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت از تشکیل کمیته کشوری بهداشت محیط بیمارستان‌ها خبر داد و گفت: مهمترین دستاورد این کمیته همکاری در تدوین راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان‌ها بوده است.

ملک‌احمدی با بیان اینکه با توجه به اهمیت اعتباربخشی توانسته‌ایم جایگاه بهداشت محیط در اعتباربخشی را محکم و حفظ کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر سه محور شامل بهداشت محیط، مدیریت پسماند و مدیریت خدمات رختشورخانه در حوزه بهداشت و اعتبار بخشی بیمارستان‌ها مهم است.

وی با اشاره به اینکه سال‌های قبل در تیم اعتبار بخشی، بهداشت محیط بسیار قوی بود و هر معاونت بهداشتی یک کارشناس بهداشت در تیم داشت اما امسال به دلیل سیاست‌هایی متاسفانه به این موضوع توجه چندانی نشده است، افزود: اعتراض‌ها منعکس شده است.

ملک‌احمدی گفت: در حال حاضر ۲۸۷ بیمارستان کشور از نظر مدیریت پسماند مشکل‌دارند و بر این اساس به این بیمارستان‌های مشروط از نظر پسماند فرصت داده‌ شده تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در استان همدان دو بیمارستان رزن و ملایر از نظر مدیریت پسماند دارای گواهینامه مشروط هستند، افزود: به این بیمارستان‌ها سه ماه فرصت داده شده تا اشکالات را برطرف کنند تا از مزایای اعتباربخشی بهره‌مند شوند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط استان همدان نیز بابیان اینکه ۳۸ درصد جمعیت استان همدان روستایی و ۶۲ درصد شهری هستند به اجرای طرح تجهیز متمرکز سیستم بی‌خطرساز پسماندهای عفونی در ۱۵ بیمارستان دانشگاهی اشاره کرد.

علیرضا میرمحمدی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی، پسماندهای ویژه و خطرناک و پسماندهای عفونی تولیدی در مراکز بهداشتی و درمانی است، عنوان کرد: در استان همدان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به سیستم بی‌خطرساز زباله مجهز هستند.

وی با اشاره به تفکیک پسماندهای عفونی، غیر عفونی، شیمیایی و دارویی در تمام خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات سلامت شهری و روستایی استان همدان عنوان کرد: تهیه ۴ هزار و ۲۰۰ سطل با رنگ آبی غیر عفونی و زرد رنگ برای پسماندهای عفونی و سفید به منظور پسماندهای شیمیایی دارویی در سطح تمام مراکز مورد توجه قرار گرفت.