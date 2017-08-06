۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۶

واکنش معاون وزیر خارجه انگلیس پس از بازگشت از مراسم تحلیف

معاون وزیر خارجه انگلیس پس از بازگشت از سفر خود به تهران، اعلام کرد: درباره مسائل منطقه‌ای، روابط دوجانبه و نیز مسائل کنسولی رایزنی کردم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آلیستر برت» (Alistair Burt) معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه و شمال آفریقا که برای مراسم روز گذشته تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرده بود، امروز پس از بازگشت از این سفر در پیامی توئیتری به تشریح آن پرداخت.

معاون وزیر امور خارجه انگلیس در این باره اعلام کرد: ملاقات خوبی با وزیر خارجه ایران، جواد ظریف داشتم.

«آلیستر برت» در ادامه بر حمایت کشورش از توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» تاکید و تصریح کرد:  درباره مسائل منطقه‌ای، روابط دوجانبه و نیز مسائل کنسولی (در جریان این سفر) رایزنی کردم.

