تیم کشتی استان البرز حریف قزوینی خود را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از دور برگشتِ لیگ منطقهای کشتی، عصرِ امروز یکشنبه به میزبانی البرز در محل خانه کشتی کرج برگزار شد که در پایان تیمهای آزاد، فرنگی و پهلوانی به پیروزی دست یافتند.
روند رو به رشد کشتی البرز ادامه دارد
رئیس هیئت کشتی استان البرز در حاشیه رقابتهای هفته دوم از دور برگشت لیگ منطقهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن عملکرد کشتی گیران نوجوان، گفت: رشد فنی کشتی گیران نوجوان استان البرز در مقایسه با هفتههای گذشته، کاملاً مشهود است و این موضوع جای خوشحالی دارد.
حمید یاری با اشاره به چگونگی کسب موفقیت در ورزش کشتی، افزود: موفقیت در ورزش فقط با تمرین و پشتکار به دست میآید و هیچ راهی غیرازآن وجود ندارد. کشتی گیران نوجوان اگر میخواهند موفق شوند و روی سکوهای آسیایی و جهانی قرار بگیرند باید آگاه باشند که تنها باکار و تلاش، اخلاق و از آن مهمتر، زندگی حرفهای و سالم، میتوانند به آرزوی خود جامه عمل بپوشانند.
رئیس هیئت کشتی البرز بیان کرد: روشهای سنتی دیگر بکار نمیآید باید به دنبال کار علمی و اصولی در کشتی بود. امیدوارم در آیندهای نزدیک شاهد رشد کمی و کیفی کشتی پایهی البرز و درخشش آیندهسازان در رقابتهای کشوری باشیم.
شکست قزوین مقابل نوجوانان البرز
گفتنی است؛ نکات قابلتوجه هفته دوم از دور برگشت لیگ منطقهای کشور، روند رو به رشد تیم البرز بود بهطوریکه مربیان تیمهای آزاد، فرنگی و پهلوانی و همینطور حمید یاری رئیس هیئت کشتی استان البرز، با ابراز رضایت از عملکرد کشتی گیران، به آن اشاره داشتند.
در هفته دوم از دور برگشتِ لیگ منطقهای کشتی، تیم کشتی آزاد البرز توانست ۸ بر ۲ از سد حریف قزوینی عبور کند.
همچنین تیم کشتی پهلوانی البرز برابر تیم قزوین بهتساوی دستیافت. البرز در این بازی به دلیل امتیاز مثبت بیشتر برنده شد.
تیم کشتی فرنگی استان البرز نیز با نتیجه ۷ بر ۳ تیم قزوین را مغلوب کرد.
نظر شما