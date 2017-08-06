کشته و زخمی شدن ۹ شهروند سوری به دست تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، یک منبع خبری نزدیک به شورشیان مخالف دولت بشار اسد در سوریه از کشته و زخمی شدن دست کم ۹ شهروند عادی این کشور توسط گروه تروریستی «پی وای دی» در استان حلب خبر داد.

بر اساس این گزارش، «علا نیما» از شورشی های مخالف دولت سوریه گفت که این حادثه به هنگام حمله تروریست های پی وای دی وابسته به گروه تروریستی «پ ک ک» به شهر مارع در استان حلب سوریه رخ داده است.

به گفته وی، یک زن باردار و سه کودک در حملات تروریست های پ ک ک به شهر مارع کشته شده اند.

گفتنی است از زمان اتخاذ تصمیم دولت ترامپ در خصوص حمایت از کردهای مسلح و مخالف بشار اسد به جای شورشی های سوری مخالف دولت، تروریست های «پی وای دی» که شاخه ای از پ ک ک به حساب می آیند به تسلیحات و امکانات و همچنین حمایت نظامی گسترده ای در سوریه دست یافته و تبدیل به یکی از معضلات جدی در بحران سوریه شده اند.