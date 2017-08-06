منطقه «بوستانه» ملکشاهی طعمه حریق شد/اعزام نیروهای امدادی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی مدیر کل بحران استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با فرماندار، مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست هم برای اعزام نیرو هماهنگی شده است.

بر اساس اعلام منابع محلی بخش هایی از منطقه بوستانه ملکشاهی دچار حریق شده است که نیازمند حضور نیروهای مردمی و دولتی است.

صعب العبور بودن منطقه و وزش باد کار اطفاحریق را با مشکل روبرو ساخته است.

از شهروندان برای اعزام به منطقه حریق و کمک به نیروهای امدادی درخواست شده است.

گفتنی است در ادامه آتش سوزی های مکرر در جنگل های استان ایلام، امروز نیز آتش سوزی جنگل های چرمین در شهرستان چرداول بعد از گذشت دو روز مهار شد.

از مجموع ۶۴۱ هزار هکتار جنگل های استان ایلام ۲۰۷ هزار هکتار در محدوده مناطق حفاظت شده در خطر حریق قرار گرفته اند.