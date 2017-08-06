جشنواره تئاتر خراسان رضوی شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد اشکذری بعداظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۸۸ نمایشنامه در مرحله بازخوانی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از این تعداد ۳۰ متن متعلق به شهرهای سبزوار، قوچان، تربت حیدریه، طرقبه، نیشابور، گناباد، خواف، بردسکن، کاشمر و فریمان است.

وی افزود: بازبینی جشنواره تئاتر استانی اواخر مردادماه یا اویل شهریورماه انجام خواهد شد و بزودی اعضای هیئت انتخاب مشخص خواهند شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی بیان کرد: نمایش «خون رقصه» کارگروهی و «بی آنکه بدانیم بر عمق برف افزوده شد» به کارگردانی عباس دانش دوست از آثار برگزیده ششمین جشنواره تئاتر میثاق به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی امسال معرفی شده است که مورد انتخاب هیئت بازبینی قرار خواهند گرفت.