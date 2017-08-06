  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۰۸

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی:

جشنواره تئاتر خراسان رضوی شهریور برگزار می شود

جشنواره تئاتر خراسان رضوی شهریور برگزار می شود

مشهد- رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی گفت: جشنواره تئاتر خراسان رضوی دهه سوم شهریور در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد اشکذری بعداظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  ۸۸ نمایشنامه در مرحله بازخوانی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از این تعداد ۳۰ متن  متعلق به شهرهای سبزوار، قوچان، تربت حیدریه، طرقبه، نیشابور، گناباد، خواف، بردسکن، کاشمر و فریمان است.

وی افزود: بازبینی جشنواره تئاتر استانی اواخر مردادماه  یا اویل شهریورماه انجام خواهد شد و بزودی اعضای هیئت انتخاب مشخص خواهند شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی بیان کرد: نمایش «خون رقصه» کارگروهی و «بی آنکه بدانیم بر عمق برف افزوده شد» به کارگردانی عباس دانش دوست از آثار برگزیده ششمین جشنواره تئاتر میثاق به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی امسال معرفی شده است که  مورد انتخاب هیئت بازبینی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 4051864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها