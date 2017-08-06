ابهامات تربیت پرستار بیمارستانی حل شد/توافق با وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی محمد آدابی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین نظام پرستاری و اعضای شورای عالی نظام پرستاری با مسئولین وزارت بهداشت از جمله معاون آموزشی، معاون برنامه ریزی ، معاون پرستاری و ریاست کارگروه آموزشی پرستاری منطقه آمایشی ۷، اظهار داشت: تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی و مدیریت اجرای طرح استفاده از ظرفیت بیمارستان ها در تربیت دانشجوی پرستاری از جمله مصوبات این نشست بود و مقرر شد بیمارستان های متقاضی و شرایط تربیت دانشجو در این بیمارستان ها توسط این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: همچنین مقرر شد دانشکده هایی که بیمارستان های آن شرایط آموزش بالینی دانشجو را در حال حاضر ندارند، باتوجه به شرایط استاندارد در آئین نامه تغییراتی ایجاد و نواقص را برطرف کنند و پس از رفع این نواقص رئیس دانشکده پرستاری مربوطه با این بیمارستانها قرارداد همکاری منعقد کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور افزود: دانشجویان این شیوه از آموزش پرستاری در ۱.۵ الی ۲ سال اول تحصیل باید دروس تئوری را در دانشکده مربوطه طی کنند و در این مدت بیمارستان هایی که واجد شرایط نیستند می توانند نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند تا آموزش بالینی دانشجویان در این بیمارستان ها صورت گیرد.

آدابی در ادامه به همکاری نظام پرستاری با دبیرخانه های مناطق آمایشی اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد هیات مدیره های پرستاری هر استان نفرات خود را پیشنهاد دهند تا جهت همکاری از سوی سازمان نظام پرستاری معرفی شوند.

وی در ادامه گفت: با توجه به برنامه وزارت بهداشت برای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز، در این نشست مقرر شد کارشناسان سازمان نظام پرستاری و رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص تعیین ظرفیت واقعی کمبود پرستار کشور جلسه ای داشته باشند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور تصریح کرد: طبق توافق به عمل آمده در این نشست کارشناسان سازمان نظام پرستاری در راستای همکاری های آموزشی بین وزارت بهداشت و نظام پرستاری در خصوص واگذاری آموزشهای مهارتی به سازمان نظام پرستاری و همچنین تاسیس رشته های جدید وابسته به پرستاری جلساتی را با مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت خواهند داشت.

آدابی با رد شایعات و فضاسازی ها پیرامون آئین نامه استفاده از ظرفیت بیمارستان ها در تربیت دانشجوی پرستاری و ادعاهای مطرح شده در خصوص خروج آموزش پرستاری از دانشکده ها، اظهار داشت: به هیچ عنوان مفهوم آئین نامه اینگونه نیست که آموزش پرستاری از حیطه آکادمیک خارج شود بلکه مانند گذشته آموزش های تئوری در دانشکده ها برگزار می شود و فقط فیلد بالینی آن یعنی عرصه کار آموزی و کارورزی با توجه به کمبود هایی که بعضی از بیمارستانهای تابعه دانشگاه ها دارند، طبق مفاد این آئین نامه در بیمارستانهایی که حائز استاندارد های لازم هستند برگزار خواهد شد.