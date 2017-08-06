۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار ساخت ۳۸ کیلومتر اتوبان در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قشم، احمد رئیسی گفت: قطعه ۱، ۲ و ۳ اتوبان مرکزی قشم حد فاصل فرودگاه بین المللی تا نزدیکی شهر درگهان در دو باند رفت و برگشت با بیش از ۴۱۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال اعتبار در سه فاز عملیاتی و پیش بینی ایجاد ۱۱۹ دهنه پل در حال ساخت است.

وی اعلام کرد: قطعه ۳ بزرگراه خلیج فارس حد فاصل کیلومتر ۱۸ قطعه ۲ این پروژه در حوالی شهر درگهان تا روبروی اسکله کاوه به طول ۸۰۵۰ متر نیز با پیش بینی ۳۴ دهنه پل آب رو در دو مسیر رفت و برگشت با ۱۴۷ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال اعتبار همزمان در دست اقدام است.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم اظهارامیدورای کرد که فاز اول اتوبان مرکزی در مسیر فرودگاه بین المللی قشم تا سه راهی روستای دیرستان و قطعه سوم اتوبان خلیج فارس حد فاصل سه راهی دلگشا تا اسکله کاوه تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

او بیان داشت: عملیات زیرسازی قطعه ۱ اتوبان مرکزی با بیش از ۹۴ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال اعتبار در دو باند رفت و برگشت شامل خاکبرداری، خاکریزی و احداث ابنیه فنی به طول ۱۰ کیلومتر با ۲۱ دهنه پل در حال انجام است.

به گفته معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم، فاز دوم این طرح نیز بطور همزمان از سه راهی روستای دیرستان به سمت جاده سوزا – رمکان با بیش از ۱۴۶ میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال اعتبار در طول ۱۰ کیلومتر با پیش بینی ۴۴ دهنه پل در حال ساخت است.

او با اعلام اینکه فاز سوم این طرح به طول ۹ هزار و ۷۰۰ متر از مسیر روستای سوزا – رمکان تا محل اتصال به بزرگراه خلیج فارس در نزدیکی شهر درگهان اجرا می شود، افزود: عملیات اجرایی فاز سوم این طرح نیز با پیش بینی ۵۴ دهنه پل در دو مسیر رفت وبرگشت، افزون بر ۱۷۱میلیارد ۸۹۳ میلیون ریال هزینه خواهد شد.

رئیسی از توسعه راه ها به عنوان مهمترین زیرساخت توسعه ای جزیره قشم و ارتقای سلامت جاده ای در این منطقه نام برد و افزود: از ابتدای حضور حمیدر ضا مومنی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ توسعه راه ها در دستور کار این معاونت قرار گرفت و طی این مدت علاوه بر برنامه ریزی برای ساخت اتوبان های جدید همه مسیرهای برون شهری و راه های دسترسی روستاهای جزیره قشم نیز آسفالت شده است.