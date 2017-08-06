خبرنگار وجدان بیدار جامعه است/ امنیت شغلی خبرنگاران تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان شامگاه یکشنبه و در آستانه فرارسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار و در دیدار با جمعی از خبرنگاران فعال دامغان در دفتر خود، ضمن بیان اینکه خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند و جامعه به این قشر اعتماد دارد، بیان داشت: این قشر در سه بعد تصویری، حرفه ای و تحلیلی در جامعه مشغول هستند و این کار و تلاش خود را با بهره گیری از استعدادهای لازم و با ذوق و شوق انجام می دهند.

وی از خبرنگاری به عنوان یک شغل پرمخاطره و مهم یاد کرد و افزود: خبرنگاران باید با رعایت امانتداری و با نگارش اخبار و گزارش ها و انعکاس آن به جامعه به رشد و توسعه کشور کمک کنند.

امام جمعه دامغان با اشاره به ویژگی های فردی یک خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران چشم و گوش مردم هستند و باید تلاش کنند اخبار و گزارش ها را بدون تحریف به جامعه و مخاطبان منتقل کنند.



حسینیان خاطر نشان کرد: یکی از کارهای که یک خبرنگار باید به آن بپردازد این است که پدیده های امور جامعه و خبری را پوشش دهد و در راستای رفع مشکلات و کمبودها، مسئولان را کمک کنند.



وی با بیان اینکه نقادی مچ گیری نیست، افزود: نقد و نقادی موجب ارتقاء و رشد جامعه می شود و مسئولان از این کار هراسی نداشته باشند و با خبرنگاران همکاری کنند.



حسینیان تصریح کرد: امنیت شغلی و بیمه خبرنگاران یک امر مهم است که باید برطرف شود و این قشر نباید در کار خود دغدغه اقتصادی داشته باشند.

وی در این جلسه با اشاره به فعالیت پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۱۲ شهریور و زمزمه های مبنی بر تعیین شهردار جدید دامغان از سوی اعضای جدید این شورا گفت: انتخاب شهردار را حق قانونی شورای اسلامی شهر می دانم و امام جمعه هیچ دخالت و توصیه ای در این راستا ندارد.



در این دیدار امام جمعه دامغان با اهداء لوح و هدایایی از خبرنگاران فعال شهرستان تجلیل کرد.