برج نشینان بیشتر گرفتار فشارخون بالا و مشکلات مفاصلی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بررسی های اخیر محققان نیز مشخص شد در حدود ۲۰ درصد افراد بزرگسال بین ۴۰ تا ۵۵ سال دارای فشارخون بین ۱۴۰ تا ۱۵۹ هستند که نشانه پیش فشارخون بالاست.

طبق اعلام سازمان سلامت جهانی، در بیماری فشارخون بالا عروق خونی به طورمداوم موجب افزایش فشار می شوند. خون از طریق عروق از قلب به سایر نقاط بدن حمل می شود. با هر تپش قلب، خون به عروق پمپاژ می شود.

فشار خون به وسیله نیروی فشار خون در مقابل دیواره های رگ های خونی به هنگام پمپاژ از طریق قلب، ایجاد می شود. هرچقدر فشار بیشتر باشد، قلب سخت تر عمل پمپاژ را انجام می دهد.

در یک بررسی جهانی سلامت مشخص شد ۴۰ درصد سالمندان بالای ۶۰ سال دارای مشکلات مفاصلی نظیر آرتروز یا پوکی استخوان هستند. به گفته پزشکان، کشور هند پایتخت پوکی استخوان جهان بوده و تا سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۶۰ میلیون نفر در این کشور مبتلا به این بیماری خواهند بود.

به گفته محققان، عدم تحرک و فعالیت فیزیکی ناشی از سکونت در ساختمان های بلند فاکتور پرخطر ابتلا به فشارخون بالا و مشکلات مفاصلی است.