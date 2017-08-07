حضور بیش از ۶۰ نوجوان و جوان شفتی در طرح غنی سازی اوقات فراغت 

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ها و مسئولان به ویژه دستگاه های فرهنگی غنی سازی اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان در ایام تعطیلات تابستانی است.

وی با بیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرساله تلاش می کند تا فضای مناسبی برای استفاده بهینه نوجوانان و جوانان از فعالیت های فرهنگی و هنری فراهم کند، افزود: امسال نیز همانند سال های گذشته در قالب اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت کلاس های فرهنگی و هنری برگزار شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با اشاره به برخی از کلاس های فرهنگی و هنری، گفت: فن بیان(صداسازی در راستای خوانندگی) ، موسیقی(سه تار و گیتار)، نقاشی، طراحی، رنگ روغن و خوشنویسی، قرآن و احکام و نمایش (تئاتر و بازیگری) از جمله کلاس های در نظر گرفته شده برای طرح غنی سازی اوقات فراغت توسط این اداره در شهرستان شفت است.

وی در ادامه به ثبت نام و حضور بیش از ۶۰ هنرجو علاقه مند به فراگیری هنر دراین کلاس ها اشاره و خاطرنشان کرد: کلاس ها از ۱۵ تیرماه آغاز و تا ۱۵ شهریور ماه نیز ادامه دارد.

مصباح یادآورشد: در پایان این طرح هنرجوهای برتر در رشته ها مختلف برگزیده و با اهدای هدایا و بسته های فرهنگی از آنها تجلیل و تقدیر به عمل می آید.

وی با بیان اینکه تأمین اوقات فراغت فرزندانمان سبب رشد مهارت‌های آنها که یکی از اساسی‌ترین مسائل بوده، می شود، اظهار کرد: حضور در کلاس‌های مختلف آموزشی، هنری و فرهنگی سبب رشد و شکوفایی استعدادها و پتانسیل ها کودکان، نوجوانان و جوانان می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت همچنین به اجرای طرح «سینما سلام» در آینده نزدیک در این شهرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به نبود سالن سینما در شهرستان شفت در تلاش هستیم تا با اجرای این طرح اوقات فراغتی سالم برای نوجوانان و جوانان و همچنین خانواده ها شفتی فراهم کنیم.