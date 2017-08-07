طرح بهداشتی و درمانی هلال احمر در روستای «مورنای» لوداب اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله جهانبین پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به دلیل دسترسی سخت مردم روستا به مراکز درمانی و خدماتی و افزایش سرعت در ارائه خدمات، از حضور پزشکان داوطلب، پرستاران و ماماها و همچنین جوانان و داوطلبان در روستاها استفاده شد.

جهانبین تصریح کرد: در همین راستا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم روستای مورنا محقق شد و بسته های غذایی و حمایتی نیز در اختیار مردم قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: آموزش هایی نیز توسط ماماها و پرستاران به زنان خانه دار ارائه شد.

جهانبین ابراز داشت: این طرح ادامه پیدا خواهد کرد و ما قبل از این در روستاهای منطقه کاکان و روستاهای شهرستان کهگیلویه نیز این برنامه را اجرا کردیم.

جهانبین گفت: مانورهای بهداشتی و درمانی و همچنین پروژه های حمایتی و معیشتی نیز برگزار می شود.

وی افزود: هدف گذاری ارائه خدمات در هر روستا طی هر بار حضور نیروها یک روزه است.