سازمان ملل حملات ائتلاف سعودی به غیرنظامیان در یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک مسئول بلندپایه سازمان ملل متحد کشته شدن دست کم ۱۲ غیرنظامی از جمله چند کودک و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر در حملات هوایی ائتلاف سعودی به استان «صعده» در شمال یمن را محکوم کرد.

در همین راستا، «جیمی مک گولدریک» هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد در یمن کشته شدن غیرنظامیان در حملات اخیر ائتلاف سعودی را محکوم کرد.

وی در بیانیه ای نسبت به این حوادث بسیار ابراز نگرانی نموده و با برشمردن آن به عنوان «اعمال خشونت علیه غیرنظامیان»، افزود: حملات هوایی مانند آنچه که منجر به کشته شدن دوازده نفر و از جمله کودکان شد، نمونه‌ای از بی اعتنایی به امنیت غیرنظامیان در یمن است.

گفتنی است که ائتلاف سعودی بیش از دو سال است تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.