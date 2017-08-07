رسانه ها برای حفظ و ثبات انقلاب تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی، صبح دوشنبه در دیدار با اعضا بسیج رسانه استان گلستان اظهارکرد: در برخی از کشورها جهت گیری سیاست را رسانه‎ها تعیین می‎کنند.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها سازنده سیاست هستند، تصریح کرد: این موضوع در کشور ما وجود ندارد و روزنامه‎ها و مطبوعات سازنده سیاست نیستند بلکه منعکس کننده سیاست هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: با توجه به اینکه بسیج رسانه سهمی از این قدرت سیاسی و اجتماعی را در اختیار دارد باید دانست که سهم داشتن مسئولیت آفرین است.

وی با بیان اینکه باید برای حفظ و ثبات انقلاب تلاش کرد تا جامعه به گمراهی کشیده نشود، تصریح کرد: گاهی دیده می‎شود بر اثر یک موضع‎ گیری و تبلیغاتی جامعه به سمتی حرکت می کند که بسیج رسانه در این سیاست‎ها سهم بسیاری دارد.

آیت الله شاهرودی اظهار کرد: اگر واقعیت‎ها به همان گونه که بیان می شود منعکس داده شود جامعه هیچ گاه به گمراهی کشیده نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بشر تابع حق است و اگر حق آنطور که هست منعکس داده شود مردم حقیقت را می‎پذیرند، تصریح کرد: در خبر به لحاظ اخلاقی و دینی موضوعاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: بسیج رسانه باید اصحاب قلم را در جهت‎ گیری اصلی هدایت کند.

وی با بیان اینکه خبرنگار باید در نوشته‎ های خود اصول انقلاب، اسلامیت، رهبری و ولایت فقیه توجه داشته باشد، افزود: خبرنگار باید ویژگی‎های اصلی انقلاب و جمهوریت را به شکلی که مد نظر رهبر معظم انقلاب و بزرگان دین است به عنوان مسائل راهبردی در نظر گیرد.

آیت الله شاهرودی اظهارکرد: مشکلی که در رابطه با شناخت جمهوری اسلامی وجود دارد این است که جمهوریت را می شناسیم و این در حالی است که ما در دورن اسلام قرار داریم اما اسلامیت را نمی‎شناسیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اسلامیت نظام به ولایت است ما در رابطه با بحث اسلامیت نظام بسیار عقب هستیم و اسلامیت فردی را بلد بودیم.