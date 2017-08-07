مزد زحماتم را در کنکور گرفتم/ روزانه ۱۴ ساعت درس می خواندم

محمدرضا نادری که در کنکور سال جاری رتبه سوم کشوری را در رشته تجربی کسب کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامهریزی درسی خود گفت: برای کنکور از سه سال پیش برای هرروز با برنامهریزی پیش رفتم اما بهطورجدی از سال آخر تحصیلی شروع به خواندن کردم و از تابستان از روزی ۷ الی ۸ ساعت شروع کردم تا اینکه در سه چهار ماه آخر هرروز ۱۳ تا ۱۴ ساعت درس میخواندم و اکنون به هدفم رسیدم.
وی بابیان اینکه کسب رتبه سوم کشوری در زیرشاخه تجربی، مزد زحماتم است، افزود: علاوه بر تلاش خودم ابتدا از پشتیبانی خانوادهام و سپس از مسئولان مدرسه و معلمانم که در موفقیت من دخیل بودهاند، تشکر میکنم.
نادری بابیان اینکه برای کنکور از هیچ کلاسی استفاده نکرده است، افزود: تنها از کتابهای کمکآموزشی و راهنمایی معلمانم استفاده کردم.
انتظار کسب رتبه بهتری را داشتم
یاسمن میر نیز که رتبه ششم کشوری در گروه آزمایشی علوم تجربی کرده است نیز میگوید: از کسب این رتبه خوشحال هستم اما انتظار کسب رتبه بهتری را داشتهام.
وی موفقیت خود را حاصل تلاش و سختکوشی زیاد خود برشمرد و افزود: همچنین، برای همراهی و یاری همیشگی والدینم این موفقیت را مدیون آنها نیز هستم.
وی در رابطه با شرکت در کلاسهای کنکوری گفت: کلاس بیرون از مدرسه را فقط طی تابستان شرکت کردم و در طی سال به این کلاسها نمیرفتم.
مادر یاسمن از موفقیت فرزندش ابراز خرسندی و برایش آرزوی موفقیت بیشتر کرد و پدرش این موفقیت را علاوه بر تلاش یاسمن، همراهی، برنامهریزی، پشتیبانی و تشویق مادر یاسمن برشمرد و افزود: یاسمن سختکوش و با بهرههوشی بالاست و هرچند شاید رتبه بهتری مدنظرش بوده اما ازنظر من رتبه شش کشوری برای وی موفقیت بسیار خوبی است؛ او نه برای یک یا دو سال بلکه از اول ابتدایی تا آخرین امتحان در کنکور هماره نمراتش بیست بوده و در طی همه این سالها تلاش کرده است.
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