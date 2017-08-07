به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حسینی برادر شهید شاخص رسانه استان گلستان، صبح دوشنبه در دیدار اعضا بسیج رسانه با اشاره به اینکه بسیج در بخش رسانه مشغول به فعالیت ارزشمندی است، گفت: دیدار با خانواده شهدا و انتخاب شهید شاخص از جمله فعالیت های بسیج رسانه به شمار می آید که این کار باعث می شود تا راه و رسم شهیدان در عرصه رسانه زنده نگه‌داشته شود.

وی تصریح کرد: مسئولان باید حواسشان جمع باشد، در چارچوب‎هایی که نظام معین کرده هیچ گاه کوتاه نخواهم آمد.

روزنامه ها به وظایف خود عمل نمی کنند

حجت الاسلام حسینی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران خون های زیادی ریخته شد لذا رسانه‎ها وظیفه بسیار سنگینی از نظر اسلامی و دینی برعهده دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه امروز روزنامه ها از بیت المال تغذیه می کنند اما وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند و به بحث های بی فایده می پردازند.

وی با بیان اینکه یک فرد چقدر باید جسور باشد که امام (ره) را امام نگوید، اظهار کرد: این در حالی است که روزنامه و رسانه از این موهبت انقلاب استفاده می کنند، روزنامه ها وظیفه اخلاقی و انسانی دارند که برخی از آن ها وظایف خود را انجام نمی دهند.