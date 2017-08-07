جشنواره انجیر در گلوگاه برگزار می شود

رضا پورفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره مرغوب ترین انجیر ایران در گلوگاه هدف از برگزاری این جشنواره را شناساندن انجیر گلوگاه بعنوان برند مرغوبترین انجیر ایران، جذب سرمایه گذار، فراهم کردن اشتغال مناسب برای جوانان، شناساندن ظرفیتهای گردشگری این شهرستان و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.

وی افزود: این جشنواره به مدت ۵ روز از ۱۹ تا ۲۳ مرداد در سالن ورزشی شهید چمران جنب اداره آموزش و پرورش گلوگاه برگزار می شود.

این مسئول با بیان اینکه گلوگاه مهد انجیر سبز مرغوب در کشور است، یادآور شد: باید تلاش شود تا این برند به درستی به مردم استان و کشور شناسانده شود.

پورفلاح در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵۰هکتار از باغات شهرستان به کشت انجیر اختصاص یافته است، بیان داشت: باتوجه به سازگار بودن این درخت در مناطق و اقلیم مختلف، تلاش داریم تا این میوه ارگانیک در سراسر استان و کشور کشت شود.

وی گفت: افتتاحیه این جشنواره ساعت ۱۸ عصر ۱۹ مرداد با حضور استاندار مازندران، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در سالن شهید چمران گلوگاه برگزار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه ادامه داد: انجیر از جمله میوه های ارگانیک است که در کشت آن از هیچ نوع سمی استفاده نشده است و دارای خواص دارویی فراوان است.

پورفلاح، با اشاره به برپایی غرفه های مختلف موادغذایی و صنایع دستی در حاشیه این جشنواره گفت: ۴۰ غرفه شامل انواع انجیر سبز که به صورت تازه خوری مصرف می شود، فرآورده های انجیر همچون مربای انجیر و شیره انجیر، صنایع تبدیلی و تکمیلی انجیر، غرفه مخصوص خبرنگاران و صنایع دستی و میراث فرهنگی از جمله مهمترین این غرفه ها است.