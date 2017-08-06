به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی حمله مسلحانه به دفتر سازمان ملل در کلمبیا یک افسر پلیس زخمی شد.

بر این اساس این دفتر سازمان ملل نظارت بر اجرای توافق صلح فارک و دولت کلمبیا و خلع سلاح شبه نظامیان را به عهده دارد.

پلیس بوگوتا اعلام کرد گروهی از شورشیان مارکسیست موسوم به ارتش آزادیبخش ملی به عنوان مظنونین این حمله به شمار می روند.

گفتنی است ماه گذشته «خوان مانوئل سانتوز» رئیس جمهوری کلمبیا در ادامه عمل به توافق صلح این کشور با شورشیان «فارک» که به طولانی ترین جنگ داخلی آمریکای لاتین پایان داد، فرمان اجرایی را به امضا رساند که مطابق با آن ۳۶۰۰ نیروی فارک که مرتکب جرایم خرد شده اند، مشمول عفو قرار می گیرند.