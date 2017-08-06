۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۲:۳۸

شیخ نبیل قاووق:

رژیم صهیونیستی اولین بازنده نبرد «جرود عرسال» بود

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تصریح کرد که حزب الله از مسئولیت ها و وظایف ملی خود برای مواجهه با خطر تکفیری-داعشی شانه خالی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان گفت: دستاورد ملی آزادسازی جرود عرسال تولد جدیدی برای معادله ارتش، مردم و مقاومت بود. معادله ای که لبنان را در مقابل اسرائیل تقویت کرد. اسرائیل نخستین شکست خورده جرود عرسال بود چرا که برای ایجاد کمربندی امنیتی جدید در مرزهای شرقی لبنان، بر روی جبهه النصره حساب باز کرده بود.

«شیخ نبیل قاووق» در مراسم بزرگداشت شهید مصطفی حسن مقدم که توسط حزب الله برگزار شده بود، تصریح کرد: دستاورد بزرگی که با آزادی جرود عرسال محقق گردید زمینه را برای تسریع عملیات ارتش لبنان جهت آزادسازی مناطق لبنانی تحت اشغال داعش مهیا کرد.

عضو شورای مرکزی حزب الله در پایان تاکید کرد: حزب الله از مسئولیت ها و وظایف ملی خود برای مواجهه با خطر تکفیری-داعشی شانه خالی نخواهد کرد و لبنان می تواند با همکاری ارتش و مقاومت به پیروزی راهبردی تاریخی که کشورهای ائتلاف بین المللی از دستیابی به آن عاجز بوده اند دست پیدا کند.

