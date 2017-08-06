نقش حقیقی عربستان در عراق تغییری نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ابو مهدی المهندس» معاون رئیس نیروهای بسیج مردمی عراق (حشد شعبی) اعلام کرد که عربستان در مبارزه با تروریسم صادق نیست و نقش حقیقی آن در عراق تغییری نکرده است.

وی با بیان اینکه عربستان همچنان نظام عراق و حشد شعبی را هدف قرار می دهد، افزود که ریاض همچنان از حشد شعبی با نام «شبه نظامی» یاد می کند.

این فرمانده نیروهای حشد شعبی عراق در گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که ریاض سعی بر ایجاد یک گروه شبه نظامی مسلح در عراق داشت و در این راه ناکام ماند و به همین دلیل به سرمایه گذاری روی گروه های القاعده و داعش روی آورد.

ابو مهدی المهندس همچنین کنسولگری های عربستان و امارات در اقلیم کردستان عراق را به حمایت از گروه تروریستی داعش و طراحی برای احیای حزب بعث متهم کرده و اعلام کرد اطلاعات مفصلی در این زمینه در اختیار دارد.