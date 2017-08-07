رژیم صهیونیستی یک شهروند اسرائیلی را سلب تابعیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی یک شهروند عرب این رژیم را سلب تابعیت کرد. این اقدام که برای نخستین بار در تاریخ تاسیس این رژیم منفور انجام می گیرد، به بهانه حمله وی به چند شهروند دیگر اسرائیلی انجام شده است.

این در حالی است که فعالان حقوق بشری با انتقاد از این اقدام صهیونیست ها، آن را خلاف قوانین بین المللی ارزیابی کرده و معتقدند چنین کاری باعث می شود فرد بدون ملیت خوانده شود.

بر این اساس دادگاهی که چنین حکمی صادر کرده مدعی شده که سلب تابعیت پاسخی درخور به این شهروند اسرائیلی محسوب می شود. وی متهم است که سال گذشته به چهار شهروند اسرائیلی از جمله یک سرباز صهیونیست یورش برده است.

گفتنی است که فرد مذکور به جرم چنین اقدامی، به ۲۵ سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.