شبکه الجزیره از رژیم صهیونیستی شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شبکه خبری «الجزیره» تصمیم مقامات رژیم صهیونیستی برای بستن دفتر این شبکه در قدس اشغالی را محکوم کرده و از اتخاذ اقدامات قانونی و قضایی مناسب در این خصوص خبر داد.

شبکه الجزیره در بیانیه منتشره در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد که این اقدام را از سوی طرفی که ادعا دارد تنها دموکراسی خاورمیانه است، محکوم می کند.

الجزیره همچنین افزود که به زودی این موضوع را از طریق اقدامات مناسب حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است که وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی روز یکشنبه از تصمیم تل آویو برای بستن دفتر شبکه «الجزیره» در اراضی اشغالی خبر داد.

«ایوب کارا» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم تصمیم گرفته تا دفتر شبکه الجزیره در اراضی اشغالی را بسته و مجوزهای اعطا شده به خبرنگاران این شبکه را لغو کند.

پیشتر این مسئول صهیونیست اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را در این خصوص آغاز کرده است.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صفحه خود در فیس بوک نوشته بود که: شبکه الجزیره از تشویق به خشونت در مورد مسجدالاقصی دست برنمی دارد. من چندین بار از مراجع مربوط خواسته ام دفاتر الجزیره در قدس را تعطیل کنند.