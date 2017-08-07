سازمان ملل عربستان را به نقض حقوق بشر در یمن متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، یک مقام ارشد سازمان ملل در یمن اعلام کرد رژیم عربستان با حمله هوایی به یمن و کشتن دست کم ۱۲ غیرنظامی، قوانین بین المللی را نقض کرده است.

بر این اساس ۳ زن و ۶ کودک در حالی که در خانه های خود خواب بوده اند، طی حمله هوایی نیروهای ائتلاف سعودی جان باخته اند.

مقامات بیمارستانی یمن اعلام کردند جوانترین قربانی این جنایت سعودی ها یک کودک دو ساله بوده است.

بر این اساس علاوه بر کشته شدن این افراد، دست کم ۱۰ نفر نیز در این حمله کور شبانه به مناطق مسکونی در استان صعده زخمی شده اند.

گفتنی است عربستان علاوه بر انجام حملات گسترده به یمن از فروردین ۱۳۹۴، راههای ارتباطی این کشور با خارج را نیز قطع و مردم یمن را تحت محاصره قرار داده که نتیجه آن شیوع گسترده وبا و بروز بحران سوءتغذیه بوده است.