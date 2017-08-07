  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۵:۰۲

سازمان ملل عربستان را به نقض حقوق بشر در یمن متهم کرد

سازمان ملل عربستان را به نقض حقوق بشر در یمن متهم کرد

مقام ارشد سازمان ملل حمله هوایی سعودی ها به یمن را که به کشته شدن ۱۲ غیرنظامی انجامید، به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، یک مقام ارشد سازمان ملل در یمن اعلام کرد رژیم عربستان با حمله هوایی به یمن و کشتن دست کم ۱۲ غیرنظامی، قوانین بین المللی را نقض کرده است.

بر این اساس ۳ زن و ۶ کودک در حالی که در خانه های خود خواب بوده اند، طی حمله هوایی نیروهای ائتلاف سعودی جان باخته اند.

مقامات بیمارستانی یمن اعلام کردند جوانترین قربانی این جنایت سعودی ها یک کودک دو ساله بوده است.

بر این اساس علاوه بر کشته شدن این افراد، دست کم ۱۰ نفر نیز در این حمله کور شبانه به مناطق مسکونی در استان صعده زخمی شده اند.

گفتنی است عربستان علاوه بر انجام حملات گسترده به یمن از فروردین ۱۳۹۴، راههای ارتباطی این کشور با خارج را نیز قطع و مردم یمن را تحت محاصره قرار داده که نتیجه آن شیوع گسترده وبا و بروز بحران سوءتغذیه بوده است.

کد مطلب 4051960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها