۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۵:۴۰

مادورو: ۱۰ نفر در رابطه با حمله به پایگاه نظامی، دستگیر شده اند

رئیس جمهور ونزوئلا گفت ۱۰ نفر در رابطه با حمله به یک پایگاه نظامی در شمال غرب این کشور دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا از دستگیری ۱۰ نفر در رابطه با حمله روز گذشته یک گروه مسلح به پایگاهی نظامی در شهر والنسیا واقع در شمال غرب این کشور این کشور خبر داد.

وی همچنین گفت در درگیری نیروهای دولتی با این افراد، دو نفر کشته شده اند.

روز گذشته ژنرال سوارز خوریو فرمانده ارتش ونزوئلا گفت: آنچه که اتفاق افتاد یک حمله شبه نظامی تروریستی و مزدورانه بود که احزاب مخالف و همدستان آنها هزینه آن را پرداخت کرده اند.

این مقام نظامی ونزوئلا افزود: در این حمله ما توانستیم یکی از مهاجمان را بکشیم و یکی را نیز به شدت زخمی کنیم.

عصر دیروز رسانه ها اعلام کردند در یک مرکز نظامی در ونزوئلا چند نفر به دلیل تلاش برای شورش و اقدام علیه «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور این کشور دستگیر شده اند. 

