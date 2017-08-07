آتش سوزی های «لنه» و «بوستانه» ایلام مهار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش و همدلی نیروهای مردمی، بسیجیان منطقه، منابع طبیعی، ادارات و سپاه پاسداران حریق منطه لنه در شهرستان سیروان که از دیروز آغاز شده بود بع طور کامل کنترل و خاموش شد.

وزش باد در منطقه کماکان جریان دارد و احتمالا شروع دوباره حریق وجود دارد.

آتش سوزی منطقه بوستانه شهرستان ملکشاهی نیز با تلاش نیروهای امدادی و منابع طبیعی و نیز نیروهای مردمی و بسیج مهار شد.

باتوجه به شرایط موجود امکان شروع دوباره آتش سوزی وجود دارد.

طی سال جاری به طور مکرر شاهد آتش سوزی در سطح جنگل های استان ایلام بوده ایم، بنابر بر اعلام مسئولان منابع طبیعی استان ایلام از مجموع ۶۴۱ هزار هکتار جنگل های استان ایلام ۲۰۷ هزار هکتار در محدوده مناطق حفاظت شده در خطر حریق قرار گرفته اند.

۷۴ نقطه در استان به عنوان نقاط بحرانی و مستعد آتش سوزی نیز شناسایی شده است.