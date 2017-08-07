۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۷:۴۱

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی:

۱۱۰۵ پرونده تخلف در شعب تعزیرات خراسان شمالی رسیدگی شد

بجنورد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: طی چهار ماه نخست امسال در شعب تعزیرات استان، یک هزار و ۱۰۵ پرونده تخلف به این شعب وارد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان محکومیتی که برای پرونده‌های رسیدگی شده در چهار ماه نخست امسال صادرشده، در بخش کالا و خدمات دو میلیارد و ۳۴ میلیون ریال، در بخش قاچاق کالا و ارز دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال و در بخش بهداشت و درمان ۵۷۰ میلیون ریال بوده است.

موسوی بابیان اینکه تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز به تخلفات رسیدگی می‌کند، تصریح کرد: در چهار ماه نخست امسال یک هزار و ۱۰۵ پرونده وارد تعزیرات حکومتی خراسان شمالی شده است.

وی اظهار داشت: طی این مدت در بخش کالا و خدمات ۸۳۸ پرونده وارد و ۱۰۲ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۶۵ پرونده وارده در بخش بهداشت و درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: همچنین طی چهار ماه نخست امسال پرونده‌های وارده در بخش قاچاق کالا و ارز ۵۰ درصد افزایش داشته است.

موسوی گفت: همچنین درزمینهٔ تعداد پرونده‌های وارده در بخش بهداشت و درمان افزایش ۵۵ درصدی و در بخش کالا و خدمات کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های وارده وجود داشته است.

