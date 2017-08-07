برنز رقابتهای ژیمناستیک قهرمانی آسیا ٢٠١٥ به هادی خناری نژاد رسید

خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشی به موضوع دوپینگ ورزشکار قزاق و احتمال بازپس گیری مدال برنز آسیا ٢٠١٥ از این ورزشکار و اختصاص آن به هادی خناری نژاد پرداخت. موضوعی که با واکنش فدراسیون ژیمناستیک همراه شد و این فدراسیون طی چند مرحله از طریق ایمیل با فدراسیون جهانی مکاتبه کرد تا در پایان فدراسیون جهانی ژیمناستیک روز گذشته در ایمیلی به فدراسیون ایران مدال برنز رقابتهای قهرمانی آسیا را به نماینده کشورمان داد.

«عزیزبیک کودراتولایف» ژیمناست قزاق از «هکپگزانیامین» که براساس بند ۲.۱.۱ قانون آنتی دوپینگ یک مواد ممنوعه است در دوران پیش از رقابت‌های جهانی ژیمناستیک آرتیستیک ۲۰۱۵ استفاده کرده و این ماده در نمونه های گرفته شده ، موجود بوده است. بنابراین این ورزشکار برای مدت ۲ سال که شروع آن از یکم ژانویه ۲۰۱۶ است، محروم است. وی همچنین باید مدال، مبلغ جایزه و یا جوایز دیگر را باز گرداند.

با قطعی شدن مدال برنز خناری نژاد ، دومین مدال تاریخ ژیمناستیک کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا هم بدست آمد. عبدالله جامعی دیگر ورزشکار کشورمان بود که مدال برنز خرک حلقه را گرفته بود.