اسامی ۶۰ پایگاه انتخاب رشته مجاز دانشگاه در شهر تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران, علیرضا راه پیما از تشکیل کمیته های منطقه ای مرکب از کارشناسان مشاوره, فن آوری اطلاعات, ارزیابی عملکرد , روابط عمومی و کمیته برنامه ریزی پایگاه‌های مشاوره انتخاب رشته آزمون ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سال۹۶ در شهر تهران خبر داد و با اشاره به اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۹۶ اظهار داشت: هدف از ایجاد پایگاه های مشاوره انتخاب رشته مجاز کنکور سراسری توسط آموزش و پرورش شهر تهران ارائه مشاوره های گروهی, فردی و نرم افزاری به منظور جلوگیری از اغواگری مراکز غیر علمی و کمک به داوطلبان در انتخاب رشته و هدایت تحصیلی آنها در راستای کسب موفقیت های تحصیلی است.

راه پیما با بیان اینکه مشاوران متخصص و مجرب در پایگاه های انتخاب رشته کنکور شهر تهران حضور دارند عنوان کرد: این مشاوران در طول سال به طور مستقیم با دانش آموزان و خانواده ها مرتبط بوده اند و به ویژگی های فردی و اجتماعی داوطلبان آشنایی کامل دارند و بنابراین بهتر میتوانند در تعیین اولویت های رشته شهر ها به داوطلبان کنکور کمک کنند.

قابل قیاس نبودن هزینه مشاوره انتخاب رشته در پایگاه های آموزش و پرورش با مراکز غیردولتی

وی با اشاره به اینکه اسامی ۶۰ پایگاه مشاوره انتخاب رشته مجاز آزمون سراسری در شهر تهران به منظور دسترسی آسان داوطلبان در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به نشانی www.tehranedu.ir قرار داده شده است, ادامه داد: هزینه ارائه مشاوره به داوطلبان در پایگاه های انتخاب رشته کنکور شهر تهران قابل قیاس با آموزشگاه ها و مراکز غیر دولتی نیست.

رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه خدمات راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه با حضور مشاوران توانمند و مجرب و آشنا به فرآیند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته که دوره های ویژه انتخاب رشته را در کلاس های تخصصی گذرانده اند در این پایگاه ها انجام می شود, گفت: این مشاوران روند انتخاب رشته و آگاهی رسانی در خصوص شرایط ورود به رشته ها و بررسی علایق دانش آموزان را با شیوه های علمی مبتنی بر آزمون های سه گانه مشاوره ای شامل (استعداد, رغبت و سلامت روان) انجام می دهند.

گفتنی است روز شروع فعالیت پایگاه‌ها همزمان با روز اعلام نتایج آزمون ورودی ۹۶ از طرف سازمان سنجش، و زمان فعالیت از ساعت ۳۰/۸ صبح الی ۱۶ می‌باشد و هزینه استفاده از خدمات مشاوره‌ای انتخاب رشته پایگاه‌ها (از قبیل: انتخاب رشته رایانه‌ای، مشاوره گروهی و فردی، چاپ انتخاب رشته سازمان سنجش و .... ) برای داوطلبان متقاضی، به ازای مشاوره و راهنمایی تخصصی، مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال برای مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ و مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال برای سایر مناطق، تعیین شده است.

شایان ذکر است تخفیف ویژه ای برای فرزندان خانواده های معظم شهدا، جانبازان و همکاران محترم فرهنگی به میزان چهل درصد از کل شهریه تخصیص یافته است.

شماره تلفن ۵۳-۶۶۹۵۶۴۵۲ برای برقراری تماس ضروری و هماهنگی و رفع مشکلات احتمالی نیز در نظر گرفته شده است.