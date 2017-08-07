دستگیری سارق داخل خودرو در دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر سیاهپور پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهر دهدشت، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

سیاهپور تصریح کرد: ماموران پس از انجام یک سری اقدامات پلیسی و تخصصی موفق شدند یک سارق را به هویت معلوم شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: متهم در بازجویی های پلیس به چندین فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد و در این خصوص پرونده تشکیل شد و سارق جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.