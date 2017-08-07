«بصیرت» ملت را مقابل عملیات روانی دشمن واکسینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی حاجی‌زاده یکشنبه شب در جمع مردم کسایر و بهشهر با گرامیداشت یاد امام و شهدا و ۱۱ شهید روستا و با ابلاغ سلام رهبر انقلاب به مردم این روستا، گفت: کارهایی که امروز در این یادواره دیدیم، دقیقاً مطالبات حضرت اقا است و این اتفاقی نیست که روز قبل از آمدن به اینجا شرایطی پیش بیاید که بتوانیم مامور ابلاغ سلام مقام معظم رهبری شویم.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به برنامه‌های کاملاً متمایز و اثرگذار یادواره شهدای منطقه کیاسر و پرتاب نمادین موشک در این یادواره، گفت: برای آماده‌سازی این کار بزرگ از دامنه‌های بلند، موشکی که دست‌ساز خودتان بوده را شلیک می‌کنید و بسیار دقیق که به قلب هدف می‌نشینید و دیگر برنامه‌های امروز برای بنده، مسئولان و دیگر مردم درس‌ ایثار، مقاومت، عزم و اراده است.

حاجی‌زاده با بیان اینکه در این یادواره‌ها دور هم جمع می‌شویم تا با شهدا تجدید میثاق کنیم، افزود:: ما با ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و با آرمان‌های امام تجدید بیعت می‌کنیم و در اینجا بار دیگر هم پیمان می‌شویم تا راه شهدا را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: در کنار این کار عظیم، از مسائل کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و مسائل مربوط به نظام سلطه غفلت ندارید و کاملا بر مسائل احاطه دارید؛ در این روستا با این فاصله دور از شهر، تقریباً مستقل و خودکفا هستید، و با مرکزیت حکومت کار زیادی ندارید و تمام امکانات اولیه و اساسی خود را با دستان قدرتمند خود تأمین می‌کنید

وی یادآور شد: اولین شهید این روستا در شرایطی به این روستا منتقل شده که راهی وجود نداشته است و با بر دوش گرفتن شهید و طی این مسیر طولانی، آن را منتقل کردید و این نشان از دلبستگی شما به نظام اسلامی، ولایت بوده که بسیار ارزشمند است.

حاجی‌زاده با بیان اینکه در این روستای کوچک و در این فضای محدود پیام شما محدود باقی نخواهد ماند، افزود: پیام شما به کل کشور منتقل می‌شود و آثار بسیار عظیمی خواهد داشت؛ چنانچه در این چند سال که این مراسم را برگزار می‌کنید، آثار آن را در اقصی نقاط کشور می‌بینیم.

وی ادامه داد: روستایی با ۳۵۰ نفر جمعیت، میزبان ۶ هزار نفر از اقصی نقاط کشور و این یک مساله با ارزش و از برکت و همراهی خون شهدا است.

وی با بیان اینکه شما دستیاران واقعی مقام معظم رهبری هستید و قدر خود را بدانید، افزود: ممکن است امروز بسیاری از بزرگان و مسئولان، به‌لحاظ فیزیکی و جسمی، بسیار به آقا نزدیک باشیم اما دل‌هایمان ممکن است فاصله داشته باشد اما شما ممکن است در طول عمر خود، یکبار هم رهبری را ندیده باشید ولی دلهایتان با حضرت آقاست و داشتن فاصله نمی‌تواند دلیلی بر یکی نبودن راه باشد.

فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز دنیا و نظام سلطه در برابر نظام اسلامی ما صف‌آرایی کرده‌اند، افزود: با جنگ، ناامنی، تحریم اقتصادی، جنگ فرهنگی و هزاران هزار عملیات مختلف به دنبال این هستند که کشور ما را تضعیف و براندازی کنند و همه‌ این کارها، هر کدام قطعه‌ای از یک پازل است.

حاجی‌زاده با بیان اینکه ما دشمن داخلی و خارجی داریم، خاطرنشان کرد: اما نیروهای ارزشی و انقلابی بسیار پرتعدادی داریم؛ شاید برای ما تا چند سال پیش سوال بود که نسل اول انقلاب، آنهایی که در ۸ سال دفاع مقدس ایستادگی و جانبازی کردند، اکنون که نسل سوم است اگر اتفاقی رخ دهد، آیا جوان پای‌کار داریم؟ و شهدای مدافع حرم ما ثابت کردند که بیشتر از نسل اول ما امروز پای کار هستند.

فرمانده هوافضا سپاه ادامه داد: ما در هر یگانی که امروز در جمع این جوانان حضور پیدا می‌کنیم، دو مطالبه اصلی و همیشگی از ما وجود دارد؛ یکی حضور در سوریه و عراق و جنگ با داعش و دوم دیدار با رهبری و این خواسته‌ها مادی نیست و این‌ها عشق و علاقه به اسلام بوده که در دل جوانان ما است.

حاجی‌زاده از جمله مسائلی که امروز همه باید به آن حساس باشیم را عملیات روانی گسترده‌ دشمن برشمرد و افزود: عملیات روانی‌ای که دشمنان ما با استفاده از بستر رسانه و فضای مجازی بر علیه جوانان و ملت ما در حال کار هستند و باید حواسمان جمع باشد.

وی افزود: امروز همانگونه که برای دفاع هوایی در فکر پدافند هستیم، برای ایجاد امنیت مرزها نیروهای نظامی می‌چینیم و برای کوچک‌ترین بیماری به فکر واکسن هستیم؛ باید به فکر واکسینه کردن ملت ایران در مقابل عملیات روانی دشمن باشیم و این امر با آگاه‌سازی و بالا بردن بصیرت امکان‌پذیر است.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با بیان اینکه این عملیات روانی در دوران گذشته نیز بوده است، افزود: اما امروز با بستر بسیار سهل و آسانی که در حوزه فضای مجازی فراهم شده است، شاهد هستیم که به‌راحتی می‌توانند دروغ و خواسته خود را دیکته کنند.

وی یکی از عناصر فتنه که با برنامه‌ریزی دنبال شده است را این امر برشمرد که آنها می‌خواهند بگوید که امروز دوران استفاده از موشک به پایان رسیده و دیگر عصر نظامی‌گری و سلاح نیست و عصر تعامل است و با این روش به دنبال پیاده‌سازی طرحی بودند که در لیبی اجرا کردند و شما با کارهای نمادینی که امروز انجام دادید، ثابت کردید که آگاه و بصیر هستید و این امر را به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌کنید چرا که امنیت ما خط قرمز ماست و ما نمی‌توانیم وسیله‌ای که برای امنیت ماست را تسلیم دشمن کنیم و چرا خود چنین کاری نمی‌کنند.

وی با تأکید بر آگاهی و آمادگی بر شیطنت‌های دشمن که روزانه شاهد آن هستیم، افزود: ما هم به‌عنوان سپاه پاسداران اسلامی و قدرت بزرگ منطقه اعلان کردیم که برای برخورد با نظام سلطه و زیاده‌خواهی‌های امریکا حامی دولت هستیم و امروز با داشتن رهبری حکیم و ملتی پای کار و قدرتمند و نیروهای مسلحی در بالاترین تراز ممکن در منطقه، ما چیزی کم نداریم و نباید کوتاه بیاییم.

فرمانده هوا فضا سپاه گفت: آنها برای ما طرح‌ریزی می‌کنند اما مطمئن باشند که همانگونه که در طول حدود ۳۹ سال گذشته همه حیله‌های آنها با شکست مواجه شده، ان شاء الله از این به بعد هم همینگونه خواهد بود.

حاجی‌زاده با بیان اینکه با تمرکز دشمن روی موشک و دنبال کردن تضعیف و تحریم؛ تلاش ما مضاعفش شده و نسبت به گذشته چندین برابر تلاش و کار می‌کنیم، افزود: این حیله دشمن در ایران نتیجه عکس داده و عمده مسئولین نیز حمایت حود را از این امکان مضاعف کردند و این خواب آشفته دشمنان ما هیچ‌وقت تعبیر نخواهد شد.