فعال سازی واحدهای تولیدی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی شامگاه یکشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فعال سازی واحد های تولیدی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم است، اظهار داشت: با تلاش های انجام شده شاهد رونق در بخش تولید استان هستیم.

وی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی در این استان نقش مهمی در فعال سازی بسیاری از کارخانه های تولیدی این استان در بخش صنعت و کشاورزی داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی به علت مشکلاتی از قبیل نداشتن سرمایه در گردش، مشکلات بیمه ای و مالیاتی و... غیر فعال شده بودندکه این مشکلات شناسایی شد و بسیاری از این مشکلات حل شد.

وی بیان کرد: ایجاد شغل و توسعه بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، گردشگری، صنایع دستی و... از مهمترین اهداف دولت دوازدهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه بیان کرد: حضور مدیران در نشست های تصمیم گیری استان ضروری است.