کره شمالی پیشنهاد مذاکره با سئول را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه کره شمالی و جنوبی دیداری کوتاه با یکدیگر داشته اند و در این دیدار کوتاه وزیرخارجه کره جنوبی پیشنهاد مذاکره داده که این پیشنهاد از سوی نماینده پیونگ یانگ رد شده است.

رد این پیشنهاد در حالی انجام شده که وضعیت در شبه جزیره کره به حد زیادی آشفته است و آزمایش های موشکی کره شمالی موجب شده تا آمریکا با فرافکنی درباره اقدامات پیونگ یانگ جو حاکم بر شبه جزیره کره را پرتنش کند.

خبرگزاری رسمی کره جنوبی، به نقل از یک مسئول وزارت امور خارجه کره جنوبی روز دوشنبه گزارش داد در آستانه نشست منطقه‌ای در خصوص امنیت، وزرای امور خارجه کره شمالی و جنوبی روز یکشنبه در مانیل با یکدیگر دیدار کردند.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه کره جنوبی در این دیدار کوتاه از پیونگ‌یانگ خواست پیشنهاد گفتگو را بپذیرد، اما بنابر اعلام خبرگزاری رسمی این کشور، وزیر امور خارجه کره شمالی در پاسخی تند این پیشنهاد کره جنوبی را «عاری از صداقت» توصیف کرد.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه چین در بیانیه‌ای از آمریکا، کره شمالی، روسیه، کره جنوبی و ژاپن خواست تا مذاکرات شش جانبه را برای حل مساله اتمی و موشکی کره شمالی از سر بگیرند و از افزایش تنش‌ها خودداری کنند.

شبکه تلوزیونی سی‌سی‌تی‌وی چین گزارش داد، وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین، از تمامی طرفهای دخیل در مناقشه اتمی کره شمالی خواسته تا به میز مذاکره بازگردند.