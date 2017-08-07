۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۱

معاون استاندار خراسان شمالی مطرح کرد:

عملکردمثبت خبرگزاری مهر درخراسان شمالی/ ازنقدسازنده حمایت می‌کنیم

بجنورد- معاون اجتماعی و سیاسی استاندار خراسان شمالی عملکرد خبرگزاری مهر در این استان را خوب ارزیابی و بر حمایت از نقد منصفانه و سازنده از سوی رسانه‌ها تأکید کرد.

محمدتقی ایرانی با حضور در نخستین نمایشگاه مطبوعات خراسان شمالی و بازدید از غرفه خبرگزاری مهر اظهار کرد: رسانه به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی، آزادی بیان را در جامعه به شیوه‌ای صحیح و حرفه‌ای پیاده‌سازی می‌کند که فعالیت خبرگزاری مهر در این زمینه خوب است.

ایرانی برگزاری نمایشگاه مطبوعات در خراسان شمالی را نشان از بلوغ سیاسی و فرهنگی این استان دانست و افزود: سابقه خراسان شمالی در عرصه فرهنگ و تنوع آداب‌ورسوم و سنن اقوام مختلف، سبب تمایز آن با سایر استان‌های کشور شده است.

وی با تأکید بر اینکه از هر رسانه‌ای که در خراسان شمالی فعالیت دارد، فارغ از تیتر و لوگوی آن، حمایت می‌کنیم عنوان کرد: حتی اگر منتقدی هم باشد از این حیث مستثنا نیست.

وی ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد خبرگزاری مهر در خراسان شمالی گفت: برخی رسانه‌ها به شکل غیرمنصفانه دولت را نقد می‌کنند اما خبرگزاری مهر در استان هیچ مانعی برای فعالیت ندارد و ارتباط مدیران باید با این رسانه به نحوی مطلوب برقرار باشد.

معاون اجتماعی و سیاسی استاندار خراسان شمالی بابیان اینکه مدیری که خود را بی‌نیاز از رسانه بداند، مدیر معاصر ما نیست، تأکید کرد: نگاه حرفه‌ای به رسانه و فعالیت‌های آنان باید در بین مدیران ما وجود داشته باشد.

ایرانی اظهار کرد: مدیران روابط عمومی نیز می‌توانند این نگاه حرفه‌ای را در سازمان خود نهادینه و ارتباط و تعامل مناسب با رسانه‌ها را برقرار کنند.

وی عنوان کرد: در سال‌های اخیر، جوسازی علیه دولت بی‌سابقه بود و دولت یازدهم در بحث رسانه، مظلوم واقع شد، چراکه برخی تمام ابزارها را در اختیار داشتند تا این دولت را نقد کنند.

وی بیان کرد: اما دولت فضای نقد را باز نگه داشت تا بستر اطلاع‌رسانی در جامعه پویا بماند و رسانه آزاد و فعال شکل بگیرد.

معاون اجتماعی و سیاسی استاندار خراسان شمالی خواستار برخورد و رفتار حرفه‌ای از سوی رسانه‌ها با مسئولان شد و افزود: در کنار نقدهایی که مطرح می‌شود باید ظرفیت‌ها، توانایی و نکات مثبت نیز برای مردم بازگو شود.

ایرانی البته به برخورد حرفه‌ای مدیران با رسانه نیز تأکید کرد و گفت: اگر رسانه‌ای نقدی را مطرح می‌کند، نباید آن رسانه را به بدگویی و بداخلاقی متهم کرد.

وی خواستار برقراری ارتباط مثبت و سازنده مدیران با رسانه‌ها این پل ارتباطی مردم با مسئولان شد تا فضای تعامل در راستای توسعه استان بیش‌ازپیش شکل بگیرد.

