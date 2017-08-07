خبرگزاری مهر، گروه جامعه: پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، حضور فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در برنامه های مختلف این وزارتخانه کمرنگ شده است.

در زمان انتخابات نیز حواشی مربوط به دختر وزیر، چالشهایی برای دولت ایجاد کرد. تجارت لباس از سوی دختر آقای وزیر انتقادهای زیادی را روانه حسن روحانی کاندیدای ریاست جمهوری و رییس جمهور دولت یازدهم کرد.

با روی کار آمدن دولت دوازدهم، فخرالدین دانش آشتیانی دیگر یک مهره سوخته بود که به نظر می رسید جزو تغییرات اصلی دولت در ۴ سال دوم به شمار آید.

شاید این یکی از دلایلی باشد که دانش آشتیانی در برنامه های وزارت آموزش و پرورش کمتر حضور دارد.

برای نمونه المپیاد جهانی کامپیوتر با حضور ۸۵ کشور و بیش از ۵۰۰ شرکت کننده خارجی در هفتم مرداد ماه سال جاری برگزار شد.

نکته قابل تامل این بود که وزیر آموزش و پرورش در مراسم افتتاحیه و اختتامیه این المپیاد حضور نداشت و تنها به ارسال یک پیام بسنده کرد. در حالی که انتظار می رفت وزیر آموزش و پرورش از میهمانان خود که از ۸۵ کشور آمده بودند، استقبال کند.

از طرفی از همان ابتدا که دولت یازدهم مجددا در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شد تا سکاندار دولت دوازدهم هم بشود، گزینه های مختلف برای وزارت آموزش و پرورش در شبکه های مجازی معرفی شد که نامی از دانش آشتیانی در بین آنها نبود.

تا روز گذشته مهمترین گزینه پیشنهادی که برای وزارت آموزش و پرورش مطرح شده بود، معاون آموزش متوسطه دانش آشتیانی، علی زرافشان بود خبر انصراف از گزینه شدنش منتشر شد.

یکی دیگر از خبرهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، استعفای دانش آشتیانی از وزارت آموزش و پرورش است که پیگیری هایی خبرنگار مهر هنوز در این مورد نتیجه نداده است.

تنها یک منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش دیروز بعد از ظهر ۱۵ مرداد ماه یک جلسه اضطراری در وزارت خانه برگزار کرده است اما تاکنون مشخص نیست در این جلسه چه گذشته است.

اما آنچه بدیهی است این است که دانش آشتیانی پس از انتخابات حضور کمرنگ تری در برنامه های عمومی دارد و به نظر می رسد پیش از موعد از حداقل برخی مسئولیت های خود انصراف داده است.