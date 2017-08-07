۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۵

فیصل المقداد:

تصمیم کردها برای برگزاری انتخابات در شمال سوریه «مزاحی» بیش نیست

معاون وزیر خارجه سوریه در سخنانی با بیان اینکه تصمیم برخی برای برگزاری انتخابات در شمال این کشور چیزی جز مزاح نیست، گفت: کسانی که در این راستا حرکت می کنند، می‌دانند چه تاوانی باید بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه در سخنانی با اشاره به تصمیم کردها برای برگزاری انتخابات در شمال سوریه، گفت: این مسأله بیش از هرچیزی شبیه یک شوخی است.

بر اساس این گزارش، وی ادامه داد: دمشق تحت هیچ شرایطی اجازه تجزیه هیچ بخشی از خاک خود را نخواهد داد. این دولت است که در نهایت سیطره خود بر مناطق تحت تصرف کردها را اعلام خواهد کرد.

مقداد همچنین ادامه داد: اعتقاد داریم مردم ساکن شمال سوریه در راستای تجزیه و تقسیم کشور خود گام برنخواهند داشت. با این حال، کسانی که در این راستا حرکت می کنند، بدون شک می دانند چه تاوان سنگینی را باید بدهند.

وی همچنین به نقش مخرب آمریکا در سوریه اشاره کرد و خواستار پایان فعالیت های غیرقانونی آن در سوریه شد. المقداد در این خصوص گفت: ادامه فعالیت های آمریکا در سوریه به کشته شدن بیش از پیش غیرنظامیان منجر می شود.

