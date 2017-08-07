۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۹

رییس پلیس راه شرق استان تهران:

هراز مسدود نشد

فیروزکوه- رییس پلیس راه شرق استان تهران از لغو مسدود شدن محور هراز خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور هراز قرار بود از ساعت ۶ تا ۱۸ روزهای دوشنبه و سه شنبه برای عملیات راهداری و جاده ای مسدود شود، اما امروز، در اولین روز اجرا، این محدودیت لغو شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون تردد خودروها در محور هراز در جریان است و محدودیتی وجود ندارد.

وی درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران افزود: در محور فیروزکوه، تردد در هر دو مسیر به صورت عادی و روان در جریان است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: همچنین در محور امام رضا(ع)، نیز شاهد تردد روان خودروها هستیم.

