به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق با صدور بیانیه ای خطاب به سید حسن نصرالله، پیروزی مقاومت در نبرد عرسال را به حزب الله لبنان تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: پیروزی افتخار آفرین حزب الله بر تروریست‌های شرور، شکست نقشه‌های شوم آمریکای خبیث، پاکسازی عرسال و مناطق دیگر از لوث مجرمان منحرف و آزادی اسیران لبنانی از چنگال تروریست‌های جبهه النصره را به شما، فرماندهان، سران حزب الله و ملت لبنان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. این پیروزی، حماسه‌ای نوین است که بر حماسه‌های غرور آفرین شیرمردان حزب الله در میادین شرف، عزت و کرامت افزوده است.

در ادامه بیانیه آمده است: به راستی طعم شکست را به دشمن تکفیری چشاندید و آن‌ها را به عقب‌نشینی وادار کردید و بار دیگر ثابت کردید که زمان شکست‌ها پایان یافته و وعده صادق شما در جنگ اخیر نیروهای مقاومت اسلامی علیه استکبار جهانی و تروریسم تکفیری و آزادی اسرای مقاومت اسلامی نُجَباء طی عملیاتی تاریخی محقق شد.

نجباء همچنین تأکید کرده است: این عملیات تاریخی نشانگر مسائل مهمی در تمام سطوح است و ثابت می‌کند که جنگ، سرنوشت و آینده ما یکی است و جنگ ما با مثلث شر و مزدوران آن‌ها از جمله داعش و النصره در سوریه و عراق جنگ واحدی است؛ گرچه میادین مختلفی را در بر می‌گیرد. جنگ ما در حقیقت جنگ ایمان علیه کفر و حق علیه باطل است و بر اساس تمام معیارهای انسانی، شرعی و اخلاقی جنگی عدالت‌خواهانه است.

این جنبش مقاومت اسلامی عراق در پایان تصریح کرده است: در این جنگ تعداد دشمنان، سلاح و جنگ افزارهایشان، بوق‌های دروغ پراکنی و کشورهای همپیمان آنان عزم ما را در راه عدالت و مقاومت سست نخواهد کرد. ما همبستگی و همراهی کامل خود را با فریاد بلندتان علیه رژیم غاصب صهیونیستی اعلام می‌کنیم و همانگونه که شما گفتید، هیچ‌گاه اسیران خود را فراموش نخواهیم کرد.