کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ غلامرضا نورا اظهار داشت: ماموران یگان تکاوری ۱۱۲ فرماندهی انتظامی ایرانشهر حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۳ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت-گاز کشف کردند و برای این مجرم پرونده تشکیل شد.

وی با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی در این رابطه، خاطرنشان کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه‌ساز جرائم دیگری در سطح جامعه می‌شود و مقابله با آن یکی از اولویت‌های کاری پلیس به شمار می‌رود.