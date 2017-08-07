  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۵۶

جانشین انتظامی ایرانشهر خبر داد:

کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر

کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر

زاهدان - جانشین انتظامی ایرانشهر از کشف ۲۳ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت-گاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ غلامرضا نورا اظهار داشت: ماموران یگان تکاوری ۱۱۲ فرماندهی انتظامی ایرانشهر حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۳ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت-گاز کشف کردند و برای این مجرم پرونده تشکیل شد.

وی با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی در این رابطه، خاطرنشان کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه‌ساز جرائم دیگری در سطح جامعه می‌شود و مقابله با آن یکی از اولویت‌های کاری پلیس به شمار می‌رود.

کد مطلب 4052012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها