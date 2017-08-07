توافق واشنگتن- سئول برای افزایش فشار بر کره شمالی/چین هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مون جائه این» و «دونالد ترامپ» رؤسای جمهوری کره جنوبی و آمریکا، امروز دوشنبه در تماسی تلفنی برای اعمال بیشترین فشار ممکن بر پیونگ یانگ توافق کردند حال آنکه همزمان رسانه های دولتی چین، هشدار دادند تحریک ها علیه پیونگ یانگ نباید به ورشکستگی اقتصادی این کشور منجر شود.

گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه با اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی موافقت کرد تا به این ترتیب درآمد ۳ میلیارد دلاری این کشور از محل صادرات را به یک سوم کاهش دهد.

در مکالمه یک ساعته ای که میان رؤسای جمهوری کره جنوبی و آمریکا روی داد، اگرچه طرفین برای اعمال فشار بر پیونگ یانگ به توافق رسیدند، مون همچنان بر لزوم باز گذاشتن درب مذاکره به شرط عقب نشینی کره شمالی از برنامه هسته ای خود، تاکید کرد.

کاخ سفید نیز در بیانیه ای، کره شمالی را تهدید رو به رشد علیه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توصیف کرد.

با این وجود، در حالیکه پکن در رای گیری شورای امنیت از تحریم های جدید حمایت کرده بود؛ «وانگ ئی» وزیر خارجه چین دیروز یکشنبه تاکید کرد تحریم هدف نهایی نیست و مسائل باید از راه مذاکره حل و فصل شود.

علاوه بر این، «پیپلز دیلی» چین امروز نوشت: شدیدترین تحریم ها نیز نباید تاثیر منفی بر زندگی مردم معمولی کشور تحریم شونده داشته باشد و در زمینه هایی چون مراودات تجاری معمول و مشروع بین المللی، وضعیت معیشت مردم و شرایط انسانی به نتایج فاجعه بار ختم شود.

از سوی دیگر «گلوبال تایمز» چین هشدار داد: آمریکا نیز باید جاه طلبی خود را در قبال کره شمالی مهار کند و به جای آنکه به فکر منافع ژئوپلیتیکی باشد، به صلح و همزیستی بیندیشد.