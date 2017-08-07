انجام بیش از ۴ هزار آزمایش ویروس «کرونا» در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی از انجام آزمایشات تشخیصی بیماری "مرس" در استان سیستان و بلوچستان در کمتر از ۷۲ خبر داد و اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۰۰۰ مورد آزمایش ویروس "کرونا" در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان حسینی افزود: با تجهیز آزمایشگاه مرکزی استان به دستگاه "Real time PCR" و در راستای تکریم متقاضیان حمل شتر به داخل و خارج استان، آزمایشات تشخیصی بیماری مرس(ویروس کرونا) در شتر بر روی نمونه‌های ارسالی از سطح استان در کمتر از ۷۲ ساعت انجام می‌شود و در این خصوص از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۴۵۳۵ مورد آزمایش در آزمایشگاه مرکزی استان انجام شده است.

وی به معضل بیماری هاری در میان سگ‌های ولگرد منطقه سیستان اشاره کرد و گفت: در راستای تفاهم‌نامه منعقده با آموزش و پرورش مناطق سیستان، دوره آموزشی و ترویجی با موضوعیت راه­‌های کنترل و پیشگیری از بیماری هاری برای حدود ۴۰۰ نفر از مدیران مدارس مقاطع مختلف منطقه سیستان برگزار شد.

حسینی افزود: در این دوره آموزشی شرکت‌کنندگان با راه­‌های پیشگیری از بیماری های آشنا شدند و از مدیران مدارس درخواست شد تا اقدامات لازم جهت حضور کارشناسان دامپزشکی زابل به منظور شرکت در جلسات آموزشی و اولیا و مربیان مدارس خود را فراهم کنند.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در پی بروز سیل در تیرماه سال جاری در شهرستان ایرانشهر و به منظور حفظ بهداشت عمومی و مبارزه با بیماری‌هایی مانند "شاربن، لپتوسپیرو زیس، هاری و آنتروتوکسمی" توسط ۳ اکیپ این دامپزشکی استان اقدامات آموزشی و ترویجی، واکسیناسیون ۳۶ هزار و ۳۹۳ رأس دام جهت مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام را انجام دادند.

وی ادامه داد: همچنین این اکیپ‌ها به توزیع میزان ۱۸۵ لیتر سم جهت مقابله با حشرات ناقل و انگل‌های خارجی ناقل عوامل بیماری‌هایی مانند "CCHF" و آموزش نحوه سم‌پاشی اقدام کردند.