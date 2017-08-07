آرام حلیم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراض ساکنان روستای بابک به قطعی چند روزه آب گفت: روستای بابک تنها روستایی است که آب آن تأمین شده و پمپ آب وصل شده است.

وی افزود: علت قطعی آب روستا به استفاده غیر مجاز آب برمی‌گردد و شاید در برخی ساعات اوج مصرف آب قطع شده اما در کل قطعی به مدت چند روز متوالی نداریم.

فرماندار بیله سوار متذکر شد: اخیراً کارشناسان آب و فاضلاب روستایی نیز در محل حضور یافته‌اند تا مشکلات آب روستا حل شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در پیک مصرف آب و برق هستیم، ادامه داد: آب‌رسانی سیار به روستاها و حتی مناطق عشایری بیله سوار انجام می‌شود.

حلیم تأکید کرد: یکی از زیرساخت‌های رفع مشکلات آب روستاهای بیله سوار مجتمع آب‌رسانی خروسلو است که می‌تواند آب ۱۷۰ روستا را تأمین کند.

به گفته فرماندار بیله سوار سال گذشته آب‌رسانی به ۲۵ روستا از طریق مجتمع محقق شد و امسال و سال آینده با بهره‌برداری کامل مشکل سایر روستاها نیز رفع می‌شود.

حلیم با اذعان به اینکه مشکلات کم‌آبی در روستاها پابرجاست اضافه کرد: تلاش بر این است آب‌رسانی مدیریت شده و تا حد امکان روستاییان قطعی آب یا کمبود آب نداشته باشند.